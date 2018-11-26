Украинские корабли пришвартовали в порту Керчи

ФСБ России опубликовала видео с тремя кораблями ВМС Украины, пришвартованными в порту Керчи. «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили водную границу России в Черном море и вошли в Керченский пролив. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.