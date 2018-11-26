Названы самые популярные для переезда регионы России

Почти 30% запросов жителей различных регионов России на приобретение недвижимости приходятся на Москву. Об этом сообщается в понедельник, 26 ноября, в материалах аналитического центра ЦИАН.

На втором месте по спросу (7%) находится Московская область. Третью строчку поделили между собой два субъекта Федерации — Санкт-Петербург и Краснодарский край (по 6%).

Также спросом пользуются регионы, находящиеся по пути к столице, уточняет «Лента.ру». Так, у жителей Республики Коми, а также Архангельской, Вологодской, Ивановской и Костромской областей пользуются спросом объявления о недвижимости в Ярославской области.

24 сентября был опубликован рейтинг российских городов, чьи жители чаще всего переезжают в Москву. Как и здесь, на первом месте оказался Санкт-Петербург. Далее в списке идут Екатеринбург и Нижний Новгород.

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