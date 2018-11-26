На Курском направлении МЖД допустили задержки из-за действий вандалов

Поезда, курсирующие на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД), могут приходить с опозданием вечером 26 ноября из-за действий вандалов. Об этом информирует Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

«В связи с вандальными действиями возможны задержки в движении поездов на Курском направлении», — говорится в сообщении компании в соцсети Twitter.

Сейчас диспетчеры МЖД принимают необходимые меры для восстановления движения в соответствии с графиком.

26 ноября электропоезд насмерть сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте около платформы Тимирязевская на севере Москвы.