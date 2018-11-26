Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор лидеру секты «бога Кузи»

Мосгорсуд оставил в силе приговор лидеру секты «бога Кузи» Андрею Попову, которому назначили уголовное наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии за избиение адептов и мошенничество. Решение принято 26 ноября

«Приговор Пресненского суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения», — приводит ТАСС выдержку из решения Мосгорсуда. Приговор вступил в законную силу с момента оглашения.

Попов был осужден на пять лет в колонии общего режима, соответствующее наказание ему было назначено Пресненским судом Москвы 16 июля. Помимо этого, суд приговорил главного бухгалтера секты Галину Маркевич к четырем годам и девяти месяцам заключения, а две ближайшие помощницы лидера секты Надежда Розанова и Жанна Фролушкина получили четыре года и 10 месяцев и четыре года и 11 месяцев колонии соответственно.

Суд пришел к выводу, что руководитель псевдоправославной группы выдавал себя за церковнослужителя, а другие фигуранты дела оказывали психологическое и физическое воздействие на граждан, а также вводили их в заблуждение.