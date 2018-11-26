Прямой эфир

TCS Group Holding PLC объявила о рекордной прибыли

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий онлайн-провайдер финансовых и нефинансовых услуг в России на базе экосистемы Tinkoff.ru, TCS Group Holding PLC, объявил промежуточные данные о прибыли за III квартал 2018 года.

В пресс-релизе компании указано, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая маржа выросла на 22%, она составила 14,9 млрд рублей. При этом чистая прибыль выросла на 44%, до 7,3 млрд рублей.

Согласно данным TCS Group, рентабельность капитала за год увеличилась до 80,4%, а чистая процентная маржа уменьшилась до 23% по сравнению с 25,1% в 2017 году. При этом стоимость риска выросла на 0,2% и составила 6,2%.

Компания заявила, что в связи с высокими результатами за квартал, она обновила прогноз на 2018 год. Так, объем ожидаемой чистой прибыли за год увеличился на 2 млрд рублей, до 26 млрд. Ожидаемый чистый прирост кредитного портфеля составит, предположительно, не менее 40%, а ожидаемая стоимость риска — около 7% с учетом требований МСФО.

Высокие показатели компании прокомментировал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. По его словам, он рад, что TCS Group завершает год успешно. «Финансовые и лайфстайл-услуги в рамках экосистемы «Тинькофф» демонстрируют уверенный рост. На сегодняшний день экосистема насчитывает более 8 млн клиентов. Примерно половина из них являются заемщиками, а остальные — клиенты трансакционного бизнеса», — рассказал он.

Он указал, что холдинг продолжает расширять линейку продуктов. «В сфере кредитования, помимо нашего основного продукта — кредитных карт, — мы предлагаем кредиты наличными и POS-кредитование. Мы также запустили ранее запланированные пилотные проекты в сфере кредитования: кредиты под залог жилой недвижимости, автокредиты и кредиты для МСБ», — отметил он.

Хьюз подчеркнул, что Тинькофф Банк первым в России открыл виртуальный банк, центром разработки которого стал облачный офис.

Группа TCS Group Holding PLC была основана в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым. В состав холдинга, помимо Тинькофф Банка, входят виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», а также сеть центров разработки.

Тинькофф Банк был признан «Банком года 2016» по версии крупнейшего российского финансового портала Banki.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Тинькофф Мобайл» заработал еще в семи регионах России
Тинькофф Банк назван лучшим розничным онлайн-банком в мире по версии Global Finance

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017