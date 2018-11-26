TCS Group Holding PLC объявила о рекордной прибыли

Ведущий онлайн-провайдер финансовых и нефинансовых услуг в России на базе экосистемы Tinkoff.ru, TCS Group Holding PLC, объявил промежуточные данные о прибыли за III квартал 2018 года.

В пресс-релизе компании указано, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая маржа выросла на 22%, она составила 14,9 млрд рублей. При этом чистая прибыль выросла на 44%, до 7,3 млрд рублей.

Согласно данным TCS Group, рентабельность капитала за год увеличилась до 80,4%, а чистая процентная маржа уменьшилась до 23% по сравнению с 25,1% в 2017 году. При этом стоимость риска выросла на 0,2% и составила 6,2%.

Компания заявила, что в связи с высокими результатами за квартал, она обновила прогноз на 2018 год. Так, объем ожидаемой чистой прибыли за год увеличился на 2 млрд рублей, до 26 млрд. Ожидаемый чистый прирост кредитного портфеля составит, предположительно, не менее 40%, а ожидаемая стоимость риска — около 7% с учетом требований МСФО.

Высокие показатели компании прокомментировал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. По его словам, он рад, что TCS Group завершает год успешно. «Финансовые и лайфстайл-услуги в рамках экосистемы «Тинькофф» демонстрируют уверенный рост. На сегодняшний день экосистема насчитывает более 8 млн клиентов. Примерно половина из них являются заемщиками, а остальные — клиенты трансакционного бизнеса», — рассказал он.

Он указал, что холдинг продолжает расширять линейку продуктов. «В сфере кредитования, помимо нашего основного продукта — кредитных карт, — мы предлагаем кредиты наличными и POS-кредитование. Мы также запустили ранее запланированные пилотные проекты в сфере кредитования: кредиты под залог жилой недвижимости, автокредиты и кредиты для МСБ», — отметил он.

Хьюз подчеркнул, что Тинькофф Банк первым в России открыл виртуальный банк, центром разработки которого стал облачный офис.

Группа TCS Group Holding PLC была основана в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым. В состав холдинга, помимо Тинькофф Банка, входят виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», а также сеть центров разработки.

Тинькофф Банк был признан «Банком года 2016» по версии крупнейшего российского финансового портала Banki.ru.