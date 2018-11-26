Порошенко пообещал в декабре внести в раду предложение о дате выборов президента

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении внести в начале декабря в Верховную раду проект решения о назначении президентских выборов в стране на 31 марта 2019 года.

«В начале декабря я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года», — заявил Порошенко в своем телеобращении в понедельник.

Президент Украины подчеркнул, что введенное им ранее военное положение с 28 ноября «будет длиться 30 дней и завершится в середине декабря», передает «Интерфакс».

Ранее 26 ноября сообщалось, что указ Порошенко о военном положении допускает приостановку статьи конституции республики о правах граждан избирать и быть избранными.

Утром в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело. На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток.