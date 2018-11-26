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Товарооборот с китайской провинцией Хэйлунцзян вырос на 58%

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По статистике Харбинской таможни, товарооборот между Россией и провинцией КНР Хэйлунцзян с января по сентябрь этого года вырос на 58% по сравнению с показателями 2017-го и составил 86,7 млрд юаней.

Объем экспорта в РФ равняется 5,76 млрд юаней, импорта — 80,94 млрд юаней. 70% всей внешней торговли Хэйлунцзян приходится на бизнес с Россией, пишет ИА UssurMedia со ссылкой на Russian.china.org.cn.

Товарооборот между Россией и Китаем растет и в будущем страны способны увеличить его значительно, заявил 7 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «По всей вероятности, мы впервые за всю историю российско-китайских отношений преодолеем отметку в $100 млрд» — отметил он. Глава правительства напомнил, что Китай является для РФ самым существенным партнером.

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