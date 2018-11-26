В минздраве Крыма уточнили характер ранений задержанных украинских военных

Военнослужащие ВМС Украины получили легкие осколочные ранения во время задержания после нарушения границы России, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в понедельник, 26 ноября, в пресс-службе минздрава Крыма.

«Все легкие, только мягкие ткани повреждены были, осколочные были (ранения. — Ред.). Состояние удовлетворительное, жизни ничего не угрожает. Они амбулаторные пациенты», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

В минздраве уточнили, что вопрос выписки украинских военнослужащих будет решаться совместно с правоохранительными органами, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что жизни украинских моряков, пострадавших при задержании в Керченском проливе, ничего не угрожает, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне ФСБ России заявила, что украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»нарушили российскую границу. Они не реагировали на требования сопровождавших их катеров и кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота РФ остановиться и проводили опасные маневры. Судна были задержаны.

Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. При этом Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Ожидается, что встреча начнется 26 ноября в 19:00 мск.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение на 30 дней до утверждения указа Верховной радой. По словам главы государства, режим начнет действовать с 28 ноября.