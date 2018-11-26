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Новгородские лыжные курорты откроют трассы в начале декабря

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В предстоящие выходные, 1 и 2 декабря, горнолыжные курорты Новгородской области откроют некоторые трассы для туристов. Речь идет о клубах «Любогорье» и «Мстинские горки».

Как сообщили «Новгород.ру» в «Любогорье», в первый день декабря комплекс будет работать в тестовом режиме. Таким образом, лыжникам будет доступен только один учебный склон протяженностью 200 м. С 7 декабря, при устойчивых минусовых температурах, откроют все семь трасс протяженностью от 500 м до 1,3 тыс. м.

Комплекс «Мстинские горки» также заработает с 1 декабря. Покататься можно будет с большой трассы с подъемниками и склоном для обучения. Каток будут заливать позже.

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