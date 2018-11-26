Володин назвал причину провокации в Керченском проливе

Провокация в Керченском проливе была намеренно организована президентом Украины Петром Порошенко, чтобы перенести выборы 2019 года. Об этом в понедельник, 26 ноября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«По сути, закладывается основа для переноса выборов 2019 года и ограничения избирательных прав граждан. Именно для этого Порошенко организовал провокацию в Керченском проливе», — сказал он, комментируя подписание президентом Украины указа о введении военного положения на территории Украины.

Володин подчеркнул, что граждане Украины «стали заложниками авантюры руководства своей страны», цель которой — «любыми способами сохранить личную власть», передает ТАСС.

Ранее 26 ноября Порошенко ввел военное положение на Украине с 28 ноября до утверждения указа Верховной радой. Документ среди прочего допускает приостановку статьи конституции республики о правах граждан избирать и быть избранными.

Утром в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушение конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело. На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток.