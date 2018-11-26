Прямой эфир

В Непале открыли бюст дагестанского поэта Расула Гамзатова

0
Фото: ТАСС/Давыдов Владимир
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Памятник дагестанского поэта Расула Гамзатова был открыт в Непале во время торжественных мероприятий, посвященных празднованию 95-летия поэта. Об этом 26 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) Юлию Андросову.

«Выбор страны для установки бюста связан с тем, что Расул Гамзатов неоднократно приезжал в Непал, его принимал король, с ним встречались министры, поэты Непала. Выбор места в Непале для установки бюста — высокогорное поселение Нагаркот — также не случаен. Поэт был там несколько раз, оттуда открывался вид на Гималаи, который вдохновлял его», — отметила Андросова.

В открытии памятника принимали участие врио постоянного представителя Республики Дагестан при президенте РФ и племянник поэта Гамзат Гамзатов, председатель национального собрания федерального парламента Непала Ганеш Прасад Тимилсина и временный поверенный в делах России в Непале Юрий Южанинов.

В рамках мероприятия была организована выставка, а также показан фильм о творчестве Гамзатова. Руководитель РЦНК подчеркнула, что комплекс этих мероприятий должен «будет способствовать популяризации культурного наследия России».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге откроют памятник героям «Собачьего сердца»
Власти Санкт-Петербурга разрешили установить памятник Цою

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017