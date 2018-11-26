В Непале открыли бюст дагестанского поэта Расула Гамзатова

Памятник дагестанского поэта Расула Гамзатова был открыт в Непале во время торжественных мероприятий, посвященных празднованию 95-летия поэта. Об этом 26 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) Юлию Андросову.

«Выбор страны для установки бюста связан с тем, что Расул Гамзатов неоднократно приезжал в Непал, его принимал король, с ним встречались министры, поэты Непала. Выбор места в Непале для установки бюста — высокогорное поселение Нагаркот — также не случаен. Поэт был там несколько раз, оттуда открывался вид на Гималаи, который вдохновлял его», — отметила Андросова.

В открытии памятника принимали участие врио постоянного представителя Республики Дагестан при президенте РФ и племянник поэта Гамзат Гамзатов, председатель национального собрания федерального парламента Непала Ганеш Прасад Тимилсина и временный поверенный в делах России в Непале Юрий Южанинов.

В рамках мероприятия была организована выставка, а также показан фильм о творчестве Гамзатова. Руководитель РЦНК подчеркнула, что комплекс этих мероприятий должен «будет способствовать популяризации культурного наследия России».