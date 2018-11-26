Состояние охотничьих угодий проверят в Волгоградской области

В Волгоградской области члены экологического совета при областной думе проведут проверку деятельности охотничьих угодий. Об этом сообщает пресс-служба Волгоградской областной думы.

Проверку планируют провести в ближайшее время в Иловлинском и Ольховском районах. На данный момент в районах действуют по три общедоступных охотхозяйства общей площадью 137 тыс. га.

Среди инспекторов будут ученые, представители органов власти и общественники. Основное внимание в ходе проверки уделят сохранению биологических ресурсов. Об этом пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Также экологи проверят соблюдение природоохранного законодательства, количество егерей и работу по сохранению популяций диких животных. Также будет дана оценка условиям, которые созданы для самих охотников.

В последующие несколько недель члены совета проведут еще несколько аналогичных выездов в других районах области.