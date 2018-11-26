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Замглавы красноярского Пенсионного фонда подозревается в хищениях

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В рамках расследования уголовного дела о хищении 76 млн рублей в отделении Пенсионного Фонда РФ по Красноярскому краю арестован заместитель управляющего Алексей Трофимов. 

В конце 2017 года состоялся открытый аукцион на приобретение двух административных зданий общей площадью для нужд УПФР в Ленинском районе. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей. Реальная стоимость этих объектов составляет около 54 млн рублей, передает ИА KrasnoyarskMedia. Таким образом были похищены 76 млн рублей, принадлежащих Пенсионному фонду РФ.

Следователи выяснили, что к выводу бюджетных средств причастен заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по региону Алексей Трофимов. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Омске ужесточили приговор бывшему ректору Педагогического университета Олегу Волоху, осужденному за крупные хищения. Вместо условного срока он получил 2,5 года колонии общего режима. Волох подписал акты приемки работ по 15 контрактам с различными компаниями на сумму около 5 млн рублей, при этом работы не были выполнены.

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