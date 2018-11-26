Украденную скульптуру мальчика нашли без ноги в Ленинградской области

В поселке Токсово Всеволжского района Ленинградской области нашли ранее украденную скульптуру мальчика из композиции «Читающая семья». Статую обнаружила местная жительница. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Установивший монумент Фонд «Токсовская перспектива» обещал вознаграждение в размере 30 тыс. рублей за возвращение статуи. Теперь женщина желает получить обещанное, однако мальчик был найден без ноги и ступни, пишет телеканал «78».

Композиция «Читающая семья» состоит из отца, матери и ребенка. Ее установили на привокзальной площади недавно. Монумент планировали торжественно открыть в прошедшее воскресенье, 25 ноября, но неизвестные украли скульптуру мальчика.

По словам сотрудников фонда, монумент лишь сверху покрыт металлом, а внутри сделан из бетона, поэтому заработать на сдаче металлолома у похитителей не получится.