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Украденную скульптуру мальчика нашли без ноги в Ленинградской области

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В поселке Токсово Всеволжского района Ленинградской области нашли ранее украденную скульптуру мальчика из композиции «Читающая семья». Статую обнаружила местная жительница. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Установивший монумент Фонд «Токсовская перспектива» обещал вознаграждение в размере 30 тыс. рублей за возвращение статуи. Теперь женщина желает получить обещанное, однако мальчик был найден без ноги и ступни, пишет телеканал «78».

Композиция «Читающая семья» состоит из отца, матери и ребенка. Ее установили на привокзальной площади недавно. Монумент планировали торжественно открыть в прошедшее воскресенье, 25 ноября, но неизвестные украли скульптуру мальчика.

По словам сотрудников фонда, монумент лишь сверху покрыт металлом, а внутри сделан из бетона, поэтому заработать на сдаче металлолома у похитителей не получится.

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