Генштаб ВС Украины оценил возможность начала наступательных действий

Украина не планирует вести наступательные действия после инцидента с кораблями в Керченском проливе. Об этом в понедельник, 26 ноября, заявил замначальника Генштаба ВС страны Родион Тимошенко.

«Мы не имеем намерения наступать. Военные части готовы к выполнению заданий по обороне государства», — цитирует его телеканал «112 Украина».

Тимошенко также добавил, что украинская сторона не стремится к разжиганию конфликта.

Ранее в тот же день президент Украины Петр Порошенко подписал указ, закрепляющий решение совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране. Данный документ отправлен на утверждение в Верховную раду.

Утром в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. При этом Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что в министерство вызовут временного поверенного в делах Украины в России. Она также назвала провокацию в Керченском проливе заранее спланированной акцией.