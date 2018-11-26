Эксперты назвали финалистов конкурса «Автомобиль года — 2019»

Эксперты конкурса COTY (Car of the Year) назвали семь автомобилей, претендующих на звание европейского «Автомобиля года — 2019». Об этом 26 ноября сообщает издание «Авторевью».

В число претендентов на премию Car of the Year-2019 вошли среднемоторный спорткар Alpine A110, Ford Focus четвертого поколения, а также Kia Ceed, Peugeot 508, Citroen C5 Aircross, Jaguar I-Pace и Mercedes-Benz A-Class.

Этот список стал предпоследним этапом отбора. 60 журналистов из 23 стран Европы выбрали финалистов из 42 моделей. На последнем этапе каждый член жюри должен будет распределить 25 баллов между лучшими машинами. Итоги будут озвучены весной 2019 года на автосалоне в Женеве.

Ранее 26 ноября сообщалось, что специалисты составили список наиболее надежных электромобилей 2018 года. Первое место, по мнению экспертов, занял автомобиль Chevrolet Bolt EV. В настоящий момент он является бестселлером компании.