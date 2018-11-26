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Жительницу Якутска ограбили под предлогом выигрыша автомобиля

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В Якутске 43-летняя женщина лишилась более 16 тыс. рублей, поверив лжеведущему радиостанции. Неизвестный рассказал ей по телефону, что мобильный оператор проводит розыгрыш, и номер потерпевшей получил приз — автомобиль LADA Kalina. По словам мошенника, за выигрышем нужно было приехать в Москву либо получить 300 тыс. рублей. Дама согласилась на второй вариант.

Тогда мужчина попросил назвать номера банковской карты с обеих сторон, а также срок действия карты и коды подтверждения из SMS. Вскоре женщина обнаружила пропажу средств со счета и обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка, пишет ИА YakutiaMedia.

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