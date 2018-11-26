Технические характеристики кораблей ВМС Украины и погранслужбы России

В провокации в Керченском проливе участвовали по меньшей мере пять боевых единиц украинских ВМС. Первыми незаконно пересекли границу России два артиллерийских бронекатера «ГюрзА», позднее, по данным ФСБ РФ, им на подмогу из Мариуполя вышли еще два корабля такого же класса. Пятым участником украинской провокации стал буксир «Яны Капу». Со стороны российских пограничников в операции участвовали сторожевой корабль «Дон», противолодочный корабль «Суздалец», патрульные катера типов «Мангуст» и «Соболь». Кроме того, в небо были подняты два новейших вертолета Ка-52 «Аллигатор» и два штурмовика Су-25 «Грач».

Подробности противостояния в Керченском проливе и технические характеристики кораблей — в инфографике iz.ru