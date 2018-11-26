МИД осудил химическую атаку жилых кварталов Алеппо

МИД России 26 ноября осудил химическую атаку нескольких жилых районов Алеппо, которую 24 ноября совершили боевики запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра». В ведомстве подчеркнули, что в результате нападения 73 мирных жителя были госпитализированы с симптомами острого химического отравления. 8 человек находятся в тяжелом состоянии.

Российские дипломаты отметили, что неоднократно предупреждали и обращали внимание международного сообщества на попытки боевиков из Идлиба при активной помощи активистов из «Белых касок» организовать провокации с применением химического оружия.

«По поступающей информации, с этой целью в конце октября в провинцию Идлиб были завезены несколько десятков емкостей с отравляющими веществами, предположительно хлором. Последняя такая доставка состоялась 30 октября в населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от Алеппо», — сообщается на сайте МИД России.

Без сомнения, варварская атака на мирных жителей Алеппо заслуживает безоговорочного осуждения и не должна остаться безнаказанной, добавили в ведомстве Сергея Лаврова.

24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате атаки пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети. В ответ сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков к северу от города.

21 ноября государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей в городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре в результате авиаударов международной коалиции во главе с США с применением белого фосфора, запрещенного международными конвенциями.