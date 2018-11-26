Музей-усадьбу Рахманинова могут признать любимым музеем России

Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка» может быть признана любимым музеем россиян. Комплекс, расположенный в Тамбовской области, занимает третье место в рейтинге, составленном по результатам голосования «Мой любимый музей». Оно завершается сегодня, 26 ноября. Поддержать кандидатов еще можно на портале «Культура.РФ».

Как отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру», акция в 2018 году проводится впервые. Ее поддерживает Министерство культуры РФ. Цель — продемонстрировать преданность посетителей музеям, отметить необычные экспозиции, познавательные экскурсии и специальные проекты.

Во всероссийском голосовании участвуют более 4 тыс. музеев со всей России. В полночь 26 ноября голосование завершится. Его итоги будут объявлены в середине декабря. Дипломы Министерства культуры РФ и памятные награды получат 10 музеев, которые наберут наибольшее количество голосов.

Музей-усадьба Рахманинова считается одной из самых посещаемых достопримечательностей Тамбовской области. Кроме нее регион в конкурсе представляют областной краеведческий музей, усадьба Асеевых, Музей греха, музейный комплекс Котовска и картинная галерея.