Неизвестные распылили слезоточивый газ на концерте Насти Каменских в Харькове

В Харькове неизвестные распылили на концерте певицы Насти Каменских баллончик со слезоточивым газом. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

ЧП произошло 25 ноября в ТЦ «Караван» во время концерта украинской исполнительницы. Всего на шоу собралось несколько тысяч человек, которые из-за инцидента оказались в опасности.

«Во время выступления Каменских кто-то выпустил отравляющий газ. Я почувствовал его по першению в горле и в носу», — приводит телеканал «Звезда» сообщение одного из посетителей концерта в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что злоумышленники распылили газ в 20 м от сцены. В результате происшествия произошла давка, некоторым зрителям вещество попало в глаза.

17 ноября сообщалось, что концерт американского рэпера Lil Pump в британском Ноттингеме пришлось прервать из-за применения в клубе неизвестного вещества.