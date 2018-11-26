Школы Приморского края подключили к высокоскоростному интернету

Почти 380 школ из 571 в Приморском крае подключено к высокоскоростному интернету. Общеобразовательные учреждения остались без Сети в июле, когда не состоялись торги по приобретению услуг связи. Власти исправили эту ситуацию.

Работы уже завершены в школах Арсеньева, Большого Камня, Спасска-Дальнего. На завершающем этапе работы в Уссурийске, Дальнегорске, Ольгинском, Надеждинском, Лесозаводском, Лазовском муниципальных районах, передает ИА PrimaMedia.

Скорость канала, подключенного по оптике, составит до 100 мегабит в секунду. Также в школах устанавливают точки доступа Wi-Fi.