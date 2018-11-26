Вылов кильки могут возобновить в Каспийском море

На Каспии в Астраханской области в 2019 году могут возобновить промысел кильки. Этого не исключили на заседании губернаторского совета по морской деятельности. Как подсчитали в Каспийском НИИ рыбного хозяйства (КаспНИРХ), в год можно добывать около 100 тыс. т. В советское время объемы добычи составляли 260 тыс. т в год.

Впрочем, специалисты уже предупредили, что флот, который использовался для добычи этой рыбы, устарел и был утилизирован. Теперь для реализации этой идеи придется подключать потенциальных инвесторов-рыбопромышленников, отмечает «Астрахань 24».

В начале ноября сообщалось о том, что Роскачество не нашло в стране производителя кильки в томате, продукция которого отвечала бы знаку качества. Вместе с тем все проверенные консервы оказались безопасными для здоровья.