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Автобус протаранил табун лошадей в Башкирии

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Фото: МВД по республике Башкортостан
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Пассажирский автобус столкнулся с табуном лошадей в Башкирии. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Инцидент произошел 25 ноября на трассе Мелеуз–Сыртланово в Мелеузовском районе Башкирии. Водитель автобуса не сумел избежать столкновения, поскольку табун лошадей, предположительно, неожиданно выбежал на дорогу, сообщает телеканал «Звезда». В результате аварии четверо лошадей погибли.

Отмечается, что в момент ДТП в автобусе не было пассажиров, водитель не пострадал.

Ранее 26 ноября сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае.

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