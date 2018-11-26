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Несколько деревень остались без света в Псковской области

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Несанкционированные земляные работы привели к аварийному отключению электричества в Псковской области. Без света остались несколько деревень.

Отключение произошло в Гдовском районе. По данным энергетиков, экскаватор повредил кабельную лини электропередач в поселке Ямм. При этом земляные работы проводились в охранной зоне без согласования с «Псковэнерго», сообщает Псковская лента новостей.

Из-за повреждения силового кабеля без света остались деревни Отрубашка и Партизанская, а также одна из улиц в поселке Ямм. Потребителей переводят на временную схему по воздушной линии. 27 ноября кабельная служба из Пскова заменит поврежденный участок, тогда электроснабжение будет восстановлено по обычной схеме.

Организации, которая проводила работы без согласования, придется компенсировать ущерб энергетикам.

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