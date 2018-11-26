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Тела шести человек обнаружили в доме на западе Японии

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin/AFLO
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Полиция в Японии нашла тела шести человек в жилом доме в префектуре Миядзаки. Об этом сообщило агентств Kyodo.

По данным агентства, среди погибших было тело одного ребенка. На некоторых телах обнаружены следы ранений. В полиции полагают, что имело место массовое убийство. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что к правоохранителям обратился один из родственников проживавшей в доме семьи, который не мог с ними связаться в течение нескольких дней, пишет сайт kp.ru.

24 ноября сообщалось, что тело мужчины с ножевым ранением обнаружено в подмосковном Реутове.

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