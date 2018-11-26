Тела шести человек обнаружили в доме на западе Японии

Полиция в Японии нашла тела шести человек в жилом доме в префектуре Миядзаки. Об этом сообщило агентств Kyodo.

По данным агентства, среди погибших было тело одного ребенка. На некоторых телах обнаружены следы ранений. В полиции полагают, что имело место массовое убийство. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что к правоохранителям обратился один из родственников проживавшей в доме семьи, который не мог с ними связаться в течение нескольких дней, пишет сайт kp.ru.

24 ноября сообщалось, что тело мужчины с ножевым ранением обнаружено в подмосковном Реутове.