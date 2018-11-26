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Токсичную гречку изъяли в больнице в Алтайском крае

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Некачественную гречневую крупу изъяли из оборота в сельской больнице в Алтайском крае. По итогам экспертизы принято решение об уничтожении партии.

Факт приобретения гречневой крупы, не соответствовавшей требованиям нормативных документов, выявил Россельхознадзор. В ведомстве пояснили, что по федеральному законодательству в обороте не могут находиться продукты без специальной маркировки. На время проверки крупу изъяли в Кытмановской центральной районной больнице. Об этом сообщает altapress.ru.

По результатам экспертизы партия крупы была признана токсичной. Принято решение уничтожить продукцию.

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