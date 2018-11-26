Отбор на конкурс чтецов «Открой рот» проведут в Липецке

В Липецке в областной научной библиотеке на 9 декабря запланирован отборочный тур чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Участники поборются за выход в финал конференции. Им полагается не только путевка на следующий этап соревнований, но и призы.

Как отмечает GOROD48, от участников чемпионата требуется прочитать вслух без подготовки отрывки из книг, которые подготовлены организаторами. Жюри будет оценивать технику и артистизм по шестибалльной шкале. К участию к конкурсе допускаются только совершеннолетние.

В начале октября в Липецке проводили уникальную литературно-спортивную акцию «Км/вслух». Во время забега его участники должны были выучить небольшое стихотворение и на финише наизусть прочитать его судьям.