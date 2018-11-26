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Новый мост через реку Белую построят в Уфе

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Росавтодор выделит 2,5 млрд рублей на строительство нового моста в Уфе. Об этом сообщил врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.

По словам Хабирова, договоренность была достигнута с руководством Росавтодора на транспортном форуме. Федеральное ведомство готово оперативно выделить 2,5 млрд рублей на возведение нового моста через реку Белую. Он расположится в створе улицы Воровского, сообщает «МедиаКорСеть».

Врио главы республики уточняет, что все документы для начала строительства уже готовы. Поручение как можно скорее приступать к работам дано главе администрации Уфы Ульфату Мустафину.

Также с привлечением Росавтодора будет проводиться реконструкция дороги Р-240 в районе Стерлитамака, Салавата и Ишимбая. Планируется расширение проезжей части до четырех полос.

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