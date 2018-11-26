Дневник погибшего члена экипажа «Союза -11» выставят на торги

Черновик с техническими заметками инженера-испытателя Виктора Пацаева, погибшего вместе со всем членами экипажа космического корабля «Союз-11» в 1971 году, выставят на торги 29 ноября. Об этом 26 ноября сообщил глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмисторов.

«Дневник члена экипажа корабля «Союз-11» Пацаева — это уникальная редкость музейного уровня, весь экипаж разбился в 1971 году при возвращении на землю. Стартовая цена лота 2,3–3 млн рублей», — цитирует его «РИА Новости».

На обложке дневника сохранились служебные отметки и запись: «Срок хранения 10 лет». Внутри космонавт вел инженерный отчет о полете в черновом варианте. Последняя запись была сделана 27 июня — за три дня до трагедии. К дневнику также прилагается сертификат соответствия за подписью летчика-космонавта Александра Александрова, который подтверждает, что записная книжка была с Пацаевым во время полета на станции «Салют» в июне 1971 года.

В составе экипажа «Союза-11» были космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков, Виктор Пацаев, все они погибли 30 июня 1071 года при разгерметизации космического корабля.

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