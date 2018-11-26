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Рост ВВП России в IV квартале ускорится до 2%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин 26 ноября заявил, что его ведомство ожидает ускорения роста ВВП в IV квартале до отметки около 2% с 1,3% в III квартале текущего года.

Эти данные, по словам министра, соответствуют прогнозному росту в 1,8% ВВП России по итогам года.

«Мы находимся в районе этой цифры. Сейчас октябрь показал благодаря такому техническому изменению сельского хозяйства (рост ВВП. — Ред.) 2,5%, поэтому это немножко компенсировало то, что мы видели в июле-августе. Посмотрим, как год закончится», — приводит слова Орешкина «РИА Новости».

По данным Минэкономразвития, отечественная экономика в I квартале 2018 года выросла на 1,3% в годовом выражении, во II квартале — на 1,9%, в III — на 1,3%. По итогам января–октября, по оценке Минэкономразвития, рост составил 1,7%.

Российский рубль 26 ноября, исходя из данных на сайте Московской биржи, начал уступать позиции американской и европейской валюте. На торгах за один американский доллар стали давать свыше 67 рублей, за один евро — свыше 76 рублей. Индекс РТС просел почти на 2%.

Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента в Азовском море с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября. Сейчас суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

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