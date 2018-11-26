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В московских СИЗО ввели электронную очередь и экспресс-кабинеты для адвокатов

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Фото: Федеральная служба исполнения наказаний
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Экспресс-кабинеты для краткосрочных встреч с адвокатами и электронная очередь для визитов представителей защиты организованы в шести следственных изоляторах (СИЗО) Москвы, за исключением «Матросской Тишины», рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний.

Подобные помещения предназначены для быстрого общения юриста с его подопечным — например, для подписания или ознакомления с документами. В случае если встреча связана со следственными мероприятиями и может занять около трех часов, адвокату удобнее всего использовать запись через электронную очередь, которая рассчитана почти на месяц вперед. Таким образом, за ним будет закреплено определенное время и помещение. При этом живую очередь никто не отменял, пишет ТАСС.

Между тем, ФСИН продолжает решать проблему очередей в московских изоляторах. В тех, где содержится наибольшее число заключенных под стражу, дополнительно оборудованы 134 следственных кабинета. Кроме того, в СИЗО-1, 2 и 4 действуют отельные КПП для следователей и адвокатов.

В середине ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о проблеме очередей в следственных изоляторах для встреч адвокатов с их подзащитными.

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