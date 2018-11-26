Новую поликлинику построили в Башкортостане

В башкирском селе Верхнеяркеево готовится к открытию новая поликлиника. Она рассчитана на 250 посещений в сутки.

По данным минздрава, стоимость проекта составила 260 млн рублей. Строительство началось в августе 2016 года, сейчас завершаются строительно-монтажные работы и ведется поставка оборудования и мебели. В новом корпусе расположится детская поликлиника, женская консультация, отделение рентгена, кабинеты узких специалистов, сообщает ИА «Башинформ». Кроме того, в здании расположится клинико-диагностическая лаборатория.

В трехэтажном здании предусмотрено два лифта. Поликлиника соединяется теплым переходом со старым зданием.