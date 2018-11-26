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Лучшие проекты символов Колымы отправили на доработку

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Участники Комиссии по геральдике Магаданской области обсудили рекомендации Геральдического совета при Президенте РФ к проектам возможных символов региона.

Вариант «Белоплечий орлан» назвали наиболее качественным. Однако он перегружен изображениями. «Золотой мамонт» признают лучшим из представленных проектов. Он отличается простотой и оригинальностью, в нем есть редко встречающаяся в других гербах фигура. Единственный недостаток – золотая кайма вокруг щита, передает ИА MagadanMedia.

Проекты вернут авторам на доработку в соответствии с поступившими рекомендациями, срок сдачи — до 28 февраля.

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