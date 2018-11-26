Путина заинтересовала методика по доплатам врачам в Кировской области

Президент России Владимир Путин заинтересовался проводимой в Кировской области практикой по доплате участковым докторам за снижение смертности на их врачебном участке. Об этом 26 ноября сообщает «Интерфакс».

По словам губернатора Игоря Васильева, доплата составляет до 10 тыс. рублей и осуществляется за своевременную отправку пациента на диспансеризацию, направление на консультацию к онкологу и к другим узким специалистам.

Он отметил, что критерии доплаты определяются на основе интегрированного показателя, эксперимент по введению таких критериев идет первый месяц.

Путин, в свою очередь, предложил понаблюдать за нововведением и заявил о возможном внедрении системы в другие регионы.

1 августа сообщалось, что губернатор Чукотки доложил Путину о зарплатах врачей. По его словам, средняя зарплата врачей в Чукотском автономном округе составляет 180 тыс. рублей.