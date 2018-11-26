В Австралии необычная 3D-зебра шокировала водителей

На дороге в австралийском Мельбурне появился трехмерный пешеходный переход. При приближении к необычной зебре создается впечатление, что белые блоки повисли в воздухе.

Подобную разметку нанесли еще в двух австралийских штатах. Таким образом власти хотят заставить водителей быть более внимательными на дорогах и снижать скорость в оживленных кварталах. Однако не все водители отнеслись к такому решению с энтузиазмом. Некоторые считают, что такая оптическая иллюзия может быть опасна для автолюбителей и даже создать аварийную ситуацию.

Council puts optical illusion in the middle of a busy road in the hope of getting drivers to slow down https://t.co/OiliR2VTWs — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) November 26, 2018

Отмечается, что подобную идею нанесения дорожной разметки уже опробовали в Исландии, Новой Зеландии и Китае.

23 ноября сообщалось, что российский Минтранс разработал новые рекомендации по безопасности движения. В частности, ведомство предлагает приподнять пешеходные переходы над уровнем проезжей части. Они станут похожи на «лежачих полицейских», но будут гораздо шире.