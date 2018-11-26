Прямой эфир

В Австралии необычная 3D-зебра шокировала водителей

0
Фото: Global Look Press/John and Lisa Merrill
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На дороге в австралийском Мельбурне появился трехмерный пешеходный переход. При приближении к необычной зебре создается впечатление, что белые блоки повисли в воздухе.

Подобную разметку нанесли еще в двух австралийских штатах. Таким образом власти хотят заставить водителей быть более внимательными на дорогах и снижать скорость в оживленных кварталах. Однако не все водители отнеслись к такому решению с энтузиазмом. Некоторые считают, что такая оптическая иллюзия может быть опасна для автолюбителей и даже создать аварийную ситуацию.

Отмечается, что подобную идею нанесения дорожной разметки уже опробовали в Исландии, Новой Зеландии и Китае.

23 ноября сообщалось, что российский Минтранс разработал новые рекомендации по безопасности движения. В частности, ведомство предлагает приподнять пешеходные переходы над уровнем проезжей части. Они станут похожи на «лежачих полицейских», но будут гораздо шире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китайская система распознавания лиц выписала штраф портрету на автобусе
ГИБДД предложила штрафовать за опасное вождение

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017