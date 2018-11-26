Не стало Бернардо Бертолуччи. С каждой такой утратой становится всё очевиднее, что кончается время гигантов. Уходят последние великие режиссеры XX века. Бертолуччи был из тех первопроходцев, которые открывали новые темы, изобретали новые языки искусства. Эти мастера были популярны, но совершенно далеки от популизма. Они никогда не пытались заигрывать с публикой, с массовой аудиторией, как это делают многие кинозвезды сейчас. Они, если можно так сказать, были естественно элитарны. Бертолуччи — яркий тому пример.

Что выделяло его в этой когорте великих? Бертолуччи был одарен невероятным чувством красоты. Работая в совершенно разных жанрах, он всегда выражал свою личность, свой взгляд на мир. За долгую жизнь он сделал много действительно больших фильмов. Это и «Конформист» (в Советском Союзе картина, к сожалению, показывалась в совершенно изуродованном цензурой виде), и «Двадцатый век» с Жераром Депардье и Робертом Де Ниро, и оскароносный «Последний император»…

Но именно «Последнее танго в Париже» я могу отнести к тем нескольким фильмам, которые произвели на меня совершенно неизгладимое впечатление. Эта потрясающая картина просто перевернула мое сознание. И не только мое — всего моего поколения. Без преувеличения, она буквально сломала наше представление о том, что можно делать в кино, а что нельзя.

В СССР «Последнее танго…» проходило по разряду порнографии и было фактически запрещено. И тем не менее его всё равно смотрели. 1970-е — удивительное время, когда просмотр новых фильмов становился не только величайшим наслаждением, но и чем-то вроде спорта. То там, то здесь шли закрытые или полузакрытые показы, и люди прорывались туда всеми правдами и неправдами, чтобы посмотреть Тарковского, Феллини или запрещенного Бертолуччи. Мне «Последнее танго…» удалось посмотреть, насколько помню, на Высших режиссерских курсах. Я был поражен.

С Бертолуччи меня связывает и личная история — я познакомился с ним в 1990 году в Каннах. Вообще, нужно сказать, что однажды он приезжал в СССР — в 1977 году на Московском фестивале Бертолуччи представлял свой фильм «Двадцатый век». Но тогда, естественно, встретиться с ним я не мог при всем желании. Меня еще никто не знал, и я никак не попадал в группу тех советских кинематографистов, которые общались с итальянским мэтром. Мог ли я тогда представить, в каких обстоятельствах все-таки встречусь с ним годы спустя?

В 1990 году моя картина «Такси-блюз» попала в конкурс Каннского фестиваля. И председателем жюри в тот год был как раз Бертолуччи. Именно он и вручил мне на сцене Дворца фестивалей приз за режиссуру. Для меня это было, конечно, очень символично и волнующе. Помню, как он с ироничной, очень европейской, взрослой улыбкой посмотрел на меня и сказал по-французски: «Monsieur, в этом году вы лучший режиссер в Европе». По-моему, сам он не очень в это верил. Но не сказать не мог.

Потом мы уже не раз пересекались за границей, когда началась международная жизнь моих фильмов. И, насколько я мог понять по этим встречам, Бертолуччи был человеком мятущимся. Он очень много занимался психоанализом, постоянно боролся со своими депрессиями. Я думаю, он чувствовал, что мир от него удаляется, и остро переживал по этому поводу. Вообще это понятное чувство любого стареющего режиссера — реальность меняется, а ты остаешься всё тем же, со своими вкусами, проблемами, идеями…

Конечно, у каждого человека есть свое «время силы», когда он максимально раскрывается. Я это прекрасно чувствую и сам. В моем случае это были 1990–2000-е. У Бертолуччи — наверное, 1960–1970-е… Не случайно, что он в 2003 году снял фильм «Мечтатели» про молодежную революцию 1968 года в Париже. Так, я думаю, он пытался вернуться в период своей юности, своей удали… Но до последнего дня Бертолуччи оставался одним из великих.

С каждым уходом такого мастера отламывается еще один кусок от большой белой льдины мировой культуры, и под ней всё больше проступает черная глубина новой культуры. Или отсутствия культуры — это кому как угодно.

Автор — режиссер, продюсер, народный артист России, лауреат Каннского кинофестиваля

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