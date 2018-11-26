В Австрии остановлено движение всех поездов

Движение железнодорожного транспорта полностью остановлено днем 26 ноября в Австрии из-за забастовки сотрудников отрасли. Об этом информируют представители компании «Австрийские федеральные железные дороги».

«26 ноября с 12:00 до 14:00 (с 14:00 до 16:00 мск. — Прим. «Известий») движение поездов остановится. <…> Поезда не будут курсировать по всей территории Австрии и на трансграничных направлениях», — говорится в сообщении на сайте компании.

Забастовка была организована австрийским профсоюзом рабочих сферы услуг Vida, ее участники требует повышения заработной платы с учетом уровня инфляции. Государственная железнодорожная компания в качестве встречного шага предложила повысить зарплату сотрудникам на 3%, однако железнодорожников такие условия не устроили.

17 ноября во Франции начались акции протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицу в желтых светоотражающих накидках, которая является обязательной для ношения водителям. В результате беспорядков в ходе протестов в Париже пострадало уже 30 человек.