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Закупку роскошного авто отменили в одном из районов под Челябинском

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Закупку дорогостоящего автомобиля для администрации Катав-Ивановского района Челябинской области отменил губернатор Борис Дубровский. Он назвал это нецелесообразными тратами.

Как сообщили ИА «Ура.ру» в пресс-службе главы региона, внимание на тендер обратили активисты проекта ОНФ «За честные закупки». Районная администрация намерена была купить легковой автомобиль через лизинг на сумму около 5 млн рублей.

По словам активиста проекта Дмитрия Денисова, в случае с этим автомобилем очевидна попытка обойти ограничение закона по закупке по схеме лизинга машин, стоимость которых не более 2,5 млн рублей. Однако чиновники упустили ограничение по мощности в 200 лошадиных сил, заказав машину мощностью 424 лошадиных силы. Тем самым они допустили нарушение закона.

Кроме высокой мощности, в требованиях к автомобилю указаны наличие на сиденьях отделки премиальной кожей NAPPA с электрорегулировкой, панорамной крыши и люка с электроприводом, а также мультимедийной системы для пассажиров задних сидений.

Активисты обратили внимание на то, что Катав-Ивановский район еще не оправился от последствий землетрясения, и у властей есть более важные задачи, чем покупка авто премиум класса.

Землетрясение произошло в Челябинской области в начале сентября. По предварительным данным, ущерб от подземных толчков оценивается в 38,8 млн рублей.

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