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Мужчина погиб под колесами BMW под Калининградом

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Под Калининградом водитель BMW сбил 54-летнего мужчину, который пытался перейти дорогу. От полученных травм пешеход погиб.

Как сообщили Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла в воскресенье, 25 ноября, на 38-м км трассы Калининград–Мамоново. Автомобиль BMW под управлением 25-летнего мужчины сбил 54-летнего мужчину, который пытался перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм пешеход скончался на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Сегодня в Псковской области водитель «УАЗа» наехал на группу детей, которые стояли на остановке общественного транспорта. Водитель был пьян. Возбуждено уголовное дело.

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