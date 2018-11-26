В США разработали технологию для прослушивания музыки кожей
Американская компания Not Impossible Labs, принадлежащая кинопродюсеру Мику Эбелингу, создала устройство, которое позволяет слушать музыку через кожу. Об этом сообщается на официальном сайте разработчика.
В основу проекта Music: Not Impossible легли многолетние научные исследования, согласно которым кожа человека чувствует изменения амплитуды и интенсивность звукового сигнала и тонко различает частоты.
Система состоит из браслетов для рук и лодыжек, а также жгута, проходящего по спине и плечам. Прибор взаимодействует со звуковой системой помещения и отправляет соответствующие электрические импульсы к датчикам на коже.
По мнению разработчиков, кожа человека определяет частоты в диапазоне от 10 до 1000 ГГц хуже, чем слух. Но она хорошо улавливает интенсивность и изменения амплитуды звукового сигнала. Создатели также отметили, что новая технология поможет людям со слабым слухом. Желающие уже смогли опробовать систему. Видео первых экспериментов компания выложила на своем официальном YouTube-канале.
Коммерческий вариант девайса может быть представлен уже в 2019 году.