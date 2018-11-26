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В США разработали технологию для прослушивания музыки кожей

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Фото: Depositphotos
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Американская компания Not Impossible Labs, принадлежащая кинопродюсеру Мику Эбелингу, создала устройство, которое позволяет слушать музыку через кожу. Об этом сообщается на официальном сайте разработчика.

В основу проекта Music: Not Impossible легли многолетние научные исследования, согласно которым кожа человека чувствует изменения амплитуды и интенсивность звукового сигнала и тонко различает частоты.

Система состоит из браслетов для рук и лодыжек, а также жгута, проходящего по спине и плечам. Прибор взаимодействует со звуковой системой помещения и отправляет соответствующие электрические импульсы к датчикам на коже.

По мнению разработчиков, кожа человека определяет частоты в диапазоне от 10 до 1000 ГГц хуже, чем слух. Но она хорошо улавливает интенсивность и изменения амплитуды звукового сигнала. Создатели также отметили, что новая технология поможет людям со слабым слухом. Желающие уже смогли опробовать систему. Видео первых экспериментов компания выложила на своем официальном YouTube-канале.

Коммерческий вариант девайса может быть представлен уже в 2019 году.

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