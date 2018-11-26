Врачи в Москве извлекли из уха ребенка батарейку для часов

Московские медики спасли дошкольника, засунувшего в ухо батарейку для часов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Инцидент произошел с шестилетним жителем Москвы. Ребенок поступил в лор-отделение ГКБ № 9 им. Ш. Сперанского с жалобами на боль и выделения из уха. После осмотра наружного слухового прохода врач обнаружил металлический предмет округлой формы, после чего из уха мальчика удалили окисленную дисковую батарейку, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Выяснилось, что ребенок нашел дома батарейку и во время игры засунул ее себе в ухо, скрыв это от мамы. По словам специалистов, барабанная перепонка в результате произошедшего не пострадала. Врачи лор-отделения больницы напомнили, что «длительное нахождение инородного тела в наружном слуховом проходе может привести к перфорации барабанной перепонки и как следствие — к тугоухости».

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