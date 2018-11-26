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Тело женщины нашли возле стройки в Ступино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Труп женщины с ремнем на шее и ранами на теле обнаружили под строительным мусором в городском округе Ступино. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщил источник в правоохранительных органах.

Жительница города 14 ноября обратилась с заявлением в полицию об исчезновении своей 38-летней дочери, которая ушла из дома 11 ноября и не вернулась, сообщает телеканал «360».

Через десять дней оперативники нашли тело пропавшей женщины на улице Северная рядом со строящимся домом. Ее ноги были стянуты скотчем, а на шее находился брючный ремень. На лице погибшей были множественные гематомы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Следователи изъяли с места происшествия фрагмент ремня, обрезки скотча и следы вещества бурого цвета.

Пока о задержании подозреваемых не сообщалось. Ведется расследование.

Накануне пакеты с фрагментами человеческого тела обнаружили в парке на юго-востоке Москвы.

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