Дело возбудили по факту наезда на детей на остановке в Псковской области

В Опочке Псковской области возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего водителя «УАЗа», который сбил трех детей на остановке. В момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили ИА FlashNord в пресс-службе регионального главка полиции, дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Авария произошла утром в понедельник, 26 ноября. Пострадали трое детей в возрасте 12, 13 и 15 лет. У подростков диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, девочка находится в тяжелом состоянии. Автомобилист скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.