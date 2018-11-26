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Сильный снег и штормовой ветер ожидаются в Крыму

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Жителей Крыма предупреждают об ухудшении погоды. Сильный шторм и мокрый снег ожидаются до конца недели.

Погоду в Крыму до 30 ноября будет определять южный циклон. По данным синоптиков, во вторник и среду местами пройдут очень сильные дожди, днем 28 ноября ожидается сильный снег. Порывы ветра будут достигать 22 м/с, сообщает ИА «Крыминформ».

29 и 30 ноября скорость северо-восточного ветра будет достигать 30 м/с. При этом температура воздуха может понизиться до -27 градусов.

Спасатели рекомендуют жителям Крыма строго соблюдать правила дорожного движения и при возможности отказаться от использования личного транспорта. Не рекомендуется организация походов, пешеходам стоит обходить стороной ветхие и шаткие конструкции.

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