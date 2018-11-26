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Более 100 единиц техники убирают от снега дороги Липецка

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В ликвидации последствий снегопада, который обрушился на Липецк в ночь на 26 ноября, принимает участие 101 единица техники. Особенное внимание уделяется спускам, остановкам общественного транспорта, площадкам в непосредственной близости к образовательным учреждениям.

Как отмечает Lipetskmedia со ссылкой на городское управление благоустройства, работы начались еще в поздние вечерние часы 25 ноября и продолжались до 11:00 сегодня. Коммунальные службы использовали 136 т соли и 403 т пескосоляной смеси.

Сейчас противогололедные мероприятия проводят на придомовых территориях. Дворы убирают около 400 дворников. В департаменте ЖКХ пообещали постоянно проверять качество уборки.

Между тем, синоптики предупреждают, что в ближайшие 24 часа снегопад в Липецке будет продолжаться. От водителей требуют быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные явления.

Московские синоптики предупредили о похолодании в столичном регионе. На наступившей неделе ночная температура может опускаться до -12 градусов, а днем будет до -8 градусов. При этом возможны небольшой снег и гололедица.

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