Порошенко потребовал от России вернуть задержанные корабли и военных

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России вернуть корабли и военных, которые накануне, 25 ноября, задержала ФСБ за пересечение государственной границы РФ.

На сайте украинского лидера появилась запись с требованием не только вернуть корабли и военных на Украину, но и «сделать первый шаг в сторону деэскалации ситуации». В тексте обращения отмечается, что Порошенко надеется на быструю реакцию на его слова.

Обострение ситуации произошло 25 ноября после того, как три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России и нарушили конвенции ООН. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом опасное маневрирование, из-за чего представители флота России открыли по ним огонь. Позже три украинских судна — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — задержали сотрудники ФСБ.

В связи со сложившейся ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.

26 ноября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Украина после провокации в территориальных водах России рассчитывает на медийный эффект. Также по этому поводу высказался глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он считает, что намерения ввести военное положение на Украине связаны с предстоящими президентскими выборами в стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что в связи с инцидентом в министерство вызовут временного поверенного в делах Украины в России, пишет «Газета.ру». Она также назвала провокацию в Азовском море заранее спланированной акцией.

«Мы видели, как нагнеталась по нарастающей напряженная ситуация в соответствующей акватории. Мы неоднократно направляли сигналы, делали заявления о недопустимости подобных акций», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей».