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Пенсионерка погибла под колесами сдававшей назад «Газели» в Ставрополе

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В Ставрополе водитель «Газели», сдавая назад, сбил 86-летнюю женщину. От полученных травм она погибла. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

Трагический случай произошел в воскресенье, 25 ноября, во дворе одного из домов на улице Ленина. Водитель «Газели» сдавал назад и не заметил пенсионерку, которая находилась сзади автомобиля. Женщина получила различные травмы, от которых погибла. Об этом пишет NewsTracker.

По информации сотрудников ГИБДД, 34-летний житель Самарской области, который управлял «Газелью», за последние два года не раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Установлено, что на момент дорожно-транспортного происшествия водитель был трезв. По факту произошедшего организована проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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