Освещенные лыжные трассы открылись в Томске

Несколько освещенных лыжных трасс начали работать в Томске. Горожане смогут заниматься спортом в вечерние часы при температуре выше –25 градусов.

Трассы запущены в академгородке, спорткомплексе «Кедр», на базе «Метелица» и на стадионе «Буревестник». Освещение будут включать с наступлением сумерек и выключать в 22:00. Кататься на лыжах можно ежедневно, пишет РИА «Томск».

Самой длинной является трасса на «Буревестнике». Планируется, что там дополнительно благоустроят еще 1 км лыжни и установят 45 опор освещения.

В мэрии уточняют, что освещение трасс не будут включать при температуре воздуха ниже –25 градусов.