Все торговые помещения Владимира по-новогоднему украсят до 1 декабря

Предпринимателей Владимира обязали украсить свои торговые помещения к Новому году. Сделать это сотрудники торговой сферы должны до 1 декабря. Такое решение утвердил Совет народных депутатов Владимира.

По мнению депутатов, праздничное оформление является не только приятной традицией, но и привлекает внимание и дарит позитивные эмоции. Согласно решению, предприниматели должны украсить не только фасады торговых павильонов, но и прилегающую к зданиям территорию. Об этом пишут ИА «Владимирские новости».

Подготовку к праздникам начали и администрации городских районов. Так, во Фрунзенском районе полным ходом готовятся к рождественским и новогодним торжествам, в микрорайоне Оргтруд и в новом сквере на улице Комиссарова были установлены главные деревья Нового года — елки.

Ранее сообщалось, что Владимир должен быть украшен к новогодним праздникам до 30 ноября. Такое распоряжение дал глава администрации города Андрей Шохин. Будут организованы ярмарка, каток и многое другое.